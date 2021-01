Jaguar Land Rover - Al via un consorzio per produrre auto elettriche più leggere

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il gruppo, in collaborazione con diversi esponenti del mondo accademico e industriale del Regno Unito, ha dato vita al"Tucana". Questa nuova realtà darà vita a un progetto quadriennale che porrà al centro la ricerca sui materiali compositi per lo sviluppo di veicoli elettrici più leggeri ed efficienti. Maggiore rigidità e minore peso. Il programma, che mira ad accelerare la diffusione delle vetture a batteria nel Paese, consentirà al costruttore britannico di sperimentare nuovi telai e powertrain, sostituendo alcuni elementi strutturali di alluminio e acciaio con altri fatti di materiali compositi, come la fibra di carbonio e la fibra di vetro. L'obiettivo è di incrementare del 30% la rigidità dei veicoli e ridurne il peso di 35 kg, aumentando al contempo la sicurezza passiva degli ...