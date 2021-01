Incontro tra sindaci e Prefetto per riaprire le scuole superiori (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riorganizzazione del trasporto pubblico e presidi di sicurezza davanti alle scuole. Sono stati i due principali argomenti affrontati nel corso della riunione che il Prefetto di Salerno ha tenuto con i sindaci dell’Agro nocerino sarnese e di altri comuni che ospitano in modo particolare istituti superiori, in vista della riapertura in presenza prevista per il 1 febbraio. Si va avanti sull’ipotesi di far entrare gli alunni in orari scaglionati, in modo particolare un’ora più tardi le ultime classi delle scuole superiori. Presenti al tavolo il sindaco di Pagani Lello De Prisco che ha registrato percentuali di affluenza alte sia per le scuole primarie che per le scuole secondarie di primo grado che hanno ripreso già le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riorganizzazione del trasporto pubblico e presidi di sicurezza davanti alle. Sono stati i due principali argomenti affrontati nel corso della riunione che ildi Salerno ha tenuto con idell’Agro nocerino sarnese e di altri comuni che ospitano in modo particolare istituti, in vista della riapertura in presenza prevista per il 1 febbraio. Si va avanti sull’ipotesi di far entrare gli alunni in orari scaglionati, in modo particolare un’ora più tardi le ultime classi delle. Presenti al tavolo il sindaco di Pagani Lello De Prisco che ha registrato percentuali di affluenza alte sia per leprimarie che per lesecondarie di primo grado che hanno ripreso già le ...

