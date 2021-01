Il disastro dei padiglioni per i vaccini. L’ennesimo flop dell’ineffabile Arcuri (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il flop con il bando per la produzione e consegna dei banchi, Arcuri si prepara per fare il bis. I padiglioni con la primula, strutture temporanee che verranno adibite per le vaccinazioni, rischiano di fare la stessa fine dei banchi a rotelle. “Non saranno 1.500 ma solo 21, previsti per marzo e costano 409mila euro l’uno” riferisce il Tempo. Molte delle imprese del settore vengono escluse a causa dei “criteri impossibili, dei costi enormi e dei cavilli assurdi”. Altre dichiarano di aver già pronte strutture che possono essere predisposte per la finalità richiesta, ma “il governo non le vuole”. Contro moltissimi pareri, la gara per l’appalto è stata aperta il 21 gennaio e terminerà domani (27 gennaio). I tempi anche questa volta sono super ristretti e, ovviamente, la promessa fatta il “13 dicembre”dal commissario ... Leggi su ilparagone (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo ilcon il bando per la produzione e consegna dei banchi,si prepara per fare il bis. Icon la primula, strutture temporanee che verranno adibite per le vaccinazioni, rischiano di fare la stessa fine dei banchi a rotelle. “Non saranno 1.500 ma solo 21, previsti per marzo e costano 409mila euro l’uno” riferisce il Tempo. Molte delle imprese del settore vengono escluse a causa dei “criteri impossibili, dei costi enormi e dei cavilli assurdi”. Altre dichiarano di aver già pronte strutture che possono essere predisposte per la finalità richiesta, ma “il governo non le vuole”. Contro moltissimi pareri, la gara per l’appalto è stata aperta il 21 gennaio e terminerà domani (27 gennaio). I tempi anche questa volta sono super ristretti e, ovviamente, la promessa fatta il “13 dicembre”dal commissario ...

LegaSalvini : CI MANCAVA IL FLOP DEI CENTRI VACCINI. #SALVINI: ARCURI INADEGUATO COME CHI LO HA SCELTO - nuccia20 : RT @lucianonobili: Il rischio, ormai concretissimo, che l’Italia sia esclusa dalle prossime #Olimpiadi è gravissimo, un’umiliazione per i n… - SarnoRaffaele : RT @lucianonobili: Il rischio, ormai concretissimo, che l’Italia sia esclusa dalle prossime #Olimpiadi è gravissimo, un’umiliazione per i n… - Red_Pill_80 : @_Gius_dg @perchetendenza Sono due dati semplici che certificano il disastro della gestione pandemica ed economica… - ZelmoBubo : @Adnkronos @dariofrance Giustamente, dopo aver ridotto all'elemosina i lavoratori dei musei (cinema e teatri) di tu… -