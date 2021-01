I 32 miliardi per gli italiani fermi per la crisi (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono i soldi ottenuti con l'ultimo scostamento di bilancio e che attendono di essere distribuiti con il quinto decreto Ristori. Un pacchetto di misure fondamentale per fronteggiare l'emergenza che al ... Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono i soldi ottenuti con l'ultimo scostamento di bilancio e che attendono di essere distribuiti con il quinto decreto Ristori. Un pacchetto di misure fondamentale per fronteggiare l'emergenza che al ...

borghi_claudio : La montagna di guano sotto il tappeto... Oh come ci ricorderemo di quelle mie parole che tanto hanno scandalizzato… - LegaSalvini : Nicola Porro: «Pd e M5s disposti a tutto per non andare a casa. È una follia affidare a questo governo un progetto… - repubblica : Loy (Inps): “Buco da 16 miliardi nei conti per gli aiuti Covid” - Vincenz83942981 : RT @ombrysan: ITALIANI ALLA FAME: GOVERNO DESTINA CIFRA RECORD ALLE ONG PER ‘SVILUPPARE’ PAESI STRANIERI (5,3 MILIARDI) - mjmosa23 : RT @ombrysan: ITALIANI ALLA FAME: GOVERNO DESTINA CIFRA RECORD ALLE ONG PER ‘SVILUPPARE’ PAESI STRANIERI (5,3 MILIARDI) -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi per Al welfare soccorso da 4 miliardi. Cig, proroga light per l’industria Il Sole 24 ORE Unicredit sceglierà Andrea Orcel per il dopo Mustier, rumor fa schizzare titolo a +5% sul Ftse Mib

Le ultime indiscrezioni vedono questa settimana come decisiva con una riunione straordinaria del CdA che dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni. Unicredit si prepara a scegliere il successore d ...

Harry Potter diventa una serie tv. Trattative in corso per il maghetto di Hogwarts

Si spalancano le porte della serie tv per Harry Potter. Forse. Dopo l'annuncio di un altro colosso del fantasy, Il signore degli Anelli, che diventerà un progetto seriale, anche ...

Le ultime indiscrezioni vedono questa settimana come decisiva con una riunione straordinaria del CdA che dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni. Unicredit si prepara a scegliere il successore d ...Si spalancano le porte della serie tv per Harry Potter. Forse. Dopo l'annuncio di un altro colosso del fantasy, Il signore degli Anelli, che diventerà un progetto seriale, anche ...