Giulia e Pierpaolo non mandano Tommaso Zorzi in finale | ecco per quale motivo l’hanno fatto

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 26 gennaio 2021)Salemi ePretelli non hanno mandato ine, nella notte, gli hanno svelato il perché. Ieri, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, dopo Dayane Mello prima finalista, si è passato agli uomini della Casa e, incredibilmente, il rampollo non ha conquistato questa possibilità.non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.