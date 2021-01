Fontana attacca | Usuelli espulso | bagarre al consiglio regionale lombardo

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) MILANO – Trenta minuti, minuto più o minuto meno. Una delle più animate sedute di Consiglio regionale lombardo ha avuto questa durata, prima di essere sospesa. Una seduta aperta con la relazione del governatore Attilio Fontana circa la polemica con il governo in merito a presunti errori sulla trasmissione dei dati epidemiologici (“Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come quello dell’Rt sintomi e non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili convenzionali e facoltativi”, afferma Fontana) e chiusa (probabilmente fino alle 14) con il consigliere di +Europa Michele Usuelli espulso dall’aula, dopo essersi inginocchiato di fronte alla giunta, nel tentativo di chiedere dati disaggregati sui contagi che potessero offrire una fotografia della pandemia.