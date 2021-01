Èva Fahidi | la ballerina sopravvissuta all’Olocausto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) In occasione della Giornata della Memoria, in questo nuovo appuntamento con Passi di danza scopriamo la vita di una donna straordinaria: Èva, Èva è un’artista poliedrica. Si occupa infatti non solo di danza, ma anche di teatro e scrittura (è autrice di alcuni libri come L’Anima delle cose, che racconta la sua testimonianza). Deportata nel 1944 presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, a soli 18 anni, è l’unicadella sua famiglia. Nata nel 1925, cresce a Debrecen, in Ungheria. Il 14 maggio 1944 affronta il viaggio per il campo di concentramento di Auschwitz. In seguito, insieme al padre, la madre e la sorella, viene messa ai lavori forzati. Purtroppo, perderà tutta la sua famiglia. Una volta fatto ritorno in Ungheria, si unisce al gruppo dei comunisti ...