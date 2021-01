Eriksen manda l' Inter in semifinale di Coppa Italia Milan battuto 2-1

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - L'di Conte è la prima semifinalista diilnel derby della Madonnina per 2-1 grazie ad un capolavoro in pieno recupero di, autore di una meraviglia su calcio di punizione. Puniti i rossoneri dopo il vantaggio di Ibrahimovic, protagonista anche e soprattutto in negativo per un'espulsione che ha ribaltato completamente le sorti del match. Di Lukaku il momentaneo 1-1 su rigore. Ora la formazione nerazzurra se la vedrà con la vincente di Juve-Spal. Una grande occasione per parte nella prima metà del primo tempo, con Ibra che ci prova di testa mettendo a lato di un soffio, mentre Lukaku sull'altro fronte viene respinto molto bene con il piede da Tatarusanu. L'equilibrio poi si rompe al 31', quando lo stesso Ibrahimovic indovina una rasoiata ...