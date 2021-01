Cosa succede intanto nel mondo (Di martedì 26 gennaio 2021) L’atto d’accusa contro Donald Trump trasmesso al senato statunitense, l’esercito lancia un’offensiva con i ribelli nella Repubblica Centrafricana, l’alta corte ugandese revoca gli arresti domiciliari nei confronti di Bobi Wine. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) L’atto d’accusa contro Donald Trump trasmesso al senato statunitense, l’esercito lancia un’offensiva con i ribelli nella Repubblica Centrafricana, l’alta corte ugandese revoca gli arresti domiciliari nei confronti di Bobi Wine. Leggi

