Conte al Quirinale per le dimissioni, ora tocca a Mattarella. Gli scenari per uscire dalla crisi di governo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, stamani 26 gennaio. È arrivato alle 12. Di prima mattina il premier aveva comunicato ai ministri riuniti in Cdm la decisione di recarsi al Colle. Termina il governo, i saluti dei ministri Un Cdm che si è chiuso con applausi dei ministri a Conte. "Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme", avrebbe detto il presidente del Consiglio uscente. I capi delegazione del M5s, Alfonso Bonafede, del Pd, Dario Franceschini, e di Leu, Roberto Speranza, avrebbero ribadito il loro sostegno a Giuseppe Conte. Il premier spera infatti in un reincarico da parte del presidente della Repubblica. Appello alle forze ...

