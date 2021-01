Caro Tajani | altro che centrodestra | se ti allei coi sovranisti non sei moderato | ma complice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non basta dirsi moderati per essere moderati, non basta dirsi liberali per essere liberali. No, non basta. E non basta dirsi europeisti per esserlo davvero. E no, non basta proprio. Soprattutto se vai a braccetto con i peggiori estremisti, se ci vuoi governare insieme, se continui ad aggrapparti a un fantomaticoche ormai è sempre più a trazione estremista. No, non sei liberale, non sei europeista, sei. E allora tutti i moderati, i liberali, gli europeisti che ancora si incaponisco a difendere l’alleanza innaturale e antistorica con Lega e Fratelli d’Italia, movimenti che in Europa vanno a braccetto con gli immoderati, gli illiberali e gli antieuropei, dovrebbero avere il coraggio di uno scarto in avanti. I vari& co., invece di arrampicarsi sugli specchi per giustificare l’ingiustificabile, avrebbero ...