‘Amici 20’ | la vicinanza di Martina Miliddi a Raffaele Renda e Alessandro Cavallo scatena la gelosia di Aka7even!

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sono passati più di due mesi dall’inizio della ventesima edizione di Amici, il talent-show di Canale 5 più amato del piccolo schermo. In quest’arco di tempo, due allievi in particolare, sono riusciti a catturare l’attenzione dei riflettori non solo per le loro qualità artistiche – cantante lui, ballerina lei – ma anche per un feeling speciale nato durante le prime settimane e che con il tempo è evoluto in un forte sentimento. Parliamo di Aka7even e: se l’ultima volta a mostrarenei confronti del collega era stata la, vedendolo molto vicino ad Enula, nell’ultimo daytime di Amici abbiamo potuto notare come stavolta sia stato il cantante a lasciarsi andare al sentimento dinei confronti di. Il “terzo incomodo” stavolta sarebbe stato il ...