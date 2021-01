Walter Ricciardi e Massimo Galli: "Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Davanti alle varianti del Coronavirus e ai ritardi del vaccino occorrono nuove restrizioni. In due differenti interviste, Walter Ricciardi al Messaggero e Massimo Galli alla Stampa, i due virologi lanciano il medesimo messaggio. Ricciardi. “Le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese”. Lo dice al Messaggero il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi precisando che “con i colori non si può controllare davvero il contagio”.Mentre sui ritardi dei vaccini, afferma che “Pfizer ha appena annunciato che tornerà alla normalità con le forniture, speriamo che si possa recuperare. Gli over 80 inizieranno tra febbraio e marzo. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Davanti alledel Coronavirus e ai ritardi del vaccino. In due differenti interviste,al Messaggero ealla Stampa, i due virologi lanciano il medesimo messaggio.. “Lesono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese”. Lo dice al Messaggero il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza,precisando che “con i colori non si può controllare davvero il contagio”.Mentre sui ritardi dei, afferma che “Pfizer ha appena annunciato che tornerà alla normalità con le forniture, speriamo che si possa recuperare. Gli over 80 inizieranno tra febbraio e marzo. Ma ...

