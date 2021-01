“Ve la diamo gratis”. Polemica in Salento per un manifesto. "Pubblicità sessista"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il doppio senso non è di difficile intuizione. “Ve la” recita a grandi lettere lo slogan di un cartellone pubblicitario nel quale appare una donna vestita in succinti abiti da cameriera. A caratteri più piccoli, la precisazione: a essere gratuita per un mese è la pulizia o la sanificazione di diversi ambienti, dai condomini ai magazzini. Ilha fatto infuriare molte persone, compreso il sindaco del comune di Lizzanello, in provincia di Lecce, dove è apparso. “Unaoggi ha disturbato la consueta quiete che contraddistingue le domeniche pomeriggio della nostra comunità” ha dichiarato il sindaco Fulvio Pedone “Un bizzarro richiamo alla donna, come archetipo retrogrado di genere sottomesso. Di fatto, un errore ha richiamato Lizzanello quale località di appartenenza ...