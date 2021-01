Vaccino Covid, Conte: “Meno dosi da AstraZeneca e Pfizer, inaccettabile” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Meno dosi di Vaccino Covid e l’Italia si prepara a portare AstraZeneca in tribunale. “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook soffermandosi sulla riduzione delle forniture di Vaccino. Dopo Pfizer, “ancora più preoccupanti le notizie diffuse ieri da AstraZeneca” “Dapprima – scrive il premier – Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di Vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)die l’Italia si prepara a portarein tribunale. “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-sono preoccupanti”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un post su Facebook soffermansulla riduzione delle forniture di. Dopo, “ancora più preoccupanti le notizie diffuse ieri da” “Dapprima – scrive il premier –-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delledigià programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le ...

