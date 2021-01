Tutti vogliono Benitez, “ma lui si vuole prendere una pausa” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla notizia dell’addio alla Cina ha immediatamente eccitato il mercato europeo delle panchine in crisi: Rafa Benitez è ancora un nome pesante. E se in Italia sono in molti ad accostare il suo nome ad un eventuale ritorno al Napoli – considerata la crisi che attraversa la squadra di Gattuso – ogni Paese lo “piazza” da qualche parte. In Scozia per esempio i bookmakers hanno dovuto chiudere le scommesse su un suo prossimo ingaggio per il Celtic di Glasgow. Ma secondo Guillem Balague, giornalista spagnolo molto vicino a Benitez, il tecnico e la sua famiglia, chiusa l’avventura al Dalia, hanno intenzione di “riposarsi” un po’. Niente Celtic, quindi, tantomeno – scrive la BBC – niente ritorno al Newcastle. Per Balague ci sono offerte anche dalla Germania da una nazionale. Non dice nulla del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla notizia dell’addio alla Cina ha immediatamente eccitato il mercato europeo delle panchine in crisi: Rafaè ancora un nome pesante. E se in Italia sono in molti ad accostare il suo nome ad un eventuale ritorno al Napoli – considerata la crisi che attraversa la squadra di Gattuso – ogni Paese lo “piazza” da qualche parte. In Scozia per esempio i bookmakers hanno dovuto chiudere le scommesse su un suo prossimo ingaggio per il Celtic di Glasgow. Ma secondo Guillem Balague, giornalista spagnolo molto vicino a, il tecnico e la sua famiglia, chiusa l’avventura al Dalia, hanno intenzione di “riposarsi” un po’. Niente Celtic, quindi, tantomeno – scrive la BBC – niente ritorno al Newcastle. Per Balague ci sono offerte anche dalla Germania da una nazionale. Non dice nulla del Napoli. L'articolo ilNapolista.

