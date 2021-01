Super-G maschile Kitzbuehel 25 gennaio 2021, risultati e classifica: vince Kriechmayr, 4° Innerhofer (Di lunedì 25 gennaio 2021) vincent Kriechmayr trionfa nel Super-G di Kitzbuehel, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. L’austriaco risponde dunque alla doppietta di Feuz (autore di una non brillante prestazione e uscito nel finale) sulla Streif, piazzando un crono di 1.12.58. Sul podio insieme a lui ci sono lo svizzero Marco Odermatt (+0”12) e il connazionale Matthias Mayer (+0’55). Tanto rammarico per Christof Innerhofer che chiude al quarto posto con 59 centesimi dalla vetta e soli quattro centesimi dal podio, mentre risultano molto più staccati Matteo Marsaglia (22esimo con +2”11) e Dominik Paris (24esimo con +2?18). Un vero peccato la prestazione di Emanuele Buzzi, partito con ambizioni da top-10 ma uscito sfortunatamente dai giochi dopo essere andato lungo. Out anche ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021)nttrionfa nel-G di, gara della Coppa del Mondo di sci alpino2020/. L’austriaco risponde dunque alla doppietta di Feuz (autore di una non brillante prestazione e uscito nel finale) sulla Streif, piazzando un crono di 1.12.58. Sul podio insieme a lui ci sono lo svizzero Marco Odermatt (+0”12) e il connazionale Matthias Mayer (+0’55). Tanto rammarico per Christofche chiude al quarto posto con 59 centesimi dalla vetta e soli quattro centesimi dal podio, mentre risultano molto più staccati Matteo Marsaglia (22esimo con +2”11) e Dominik Paris (24esimo con +2?18). Un vero peccato la prestazione di Emanuele Buzzi, partito con ambizioni da top-10 ma uscito sfortunatamente dai giochi dopo essere andato lungo. Out anche ...

Sci alpino - La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo il Super-G di Kitzbuehel di domenica 25 gennaio ...

