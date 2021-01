Sfida in Senato o dimissioni? Il rebus di Conte. Zingaretti per un governo ampio (Di lunedì 25 gennaio 2021) La linea del Pd è quella di allargare la base parlamentare della maggioranza, formare un nuovo governo con Giuseppe Conte ancora Premier. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La linea del Pd è quella di allargare la base parlamentare della maggioranza, formare un nuovocon Giuseppeancora Premier.

lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - lauraboldrini : Dopo la Camera, anche al Senato il governo ottiene la fiducia. Ora serve una maggioranza più ampia e unita che ri… - ivanscalfarotto : Si discute tanto del voto al Senato. In realtà, con i 321 voti di maggioranza alla Camera, la mia impressione è che… - fainformazione : Governo: Conte pronto a una nuova sfida in aula con Renzi Le varie ipotesi sul tavolo relative alla crisi politica… - fainfopolitica : Governo: Conte pronto a una nuova sfida in aula con Renzi Le varie ipotesi sul tavolo relative alla crisi politica… -