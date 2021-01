Roma, da aprile stop alla circolazione su metro A, B e C: “Azienda verso il fallimento” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ad aprile le metropolitane di Roma potrebbero chiudere i battenti. Ad annunciarlo è l’Azienda che si occupa delle grandi infrastrutture per i trasporti nella capitale, Roma metropolitane, in una lettera inviata mercoledì a Virginia Raggi: “Dal 31 marzo 2021 la società non sarà in grado di onorare gli impegni correnti, divenendo dunque insolvente e, di conseguenza, trovandosi a dover interrompere ogni attività“, ha scritto alla sindaca Andrea Mazzotto, consulente e liquidatore della partecipata, nella nota riportata da Repubblica Roma. Già dal primo aprile, dunque, la circolazione sulle linee A e B potrebbe essere interrotta e i lavori sulla linea C sospesi per l’impossibilità di adeguare il servizio alle norme ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Adlepolitane dipotrebbero chiudere i battenti. Ad annunciarlo è l’che si occupa delle grandi infrastrutture per i trasporti nella capitale,politane, in una lettera inviata mercoledì a Virginia Raggi: “Dal 31 marzo 2021 la società non sarà in grado di onorare gli impegni correnti, divenendo dunque insolvente e, di conseguenza, trovandosi a dover interrompere ogni attività“, ha scrittosindaca Andrea Mazzotto, consulente e liquidatore della partecipata, nella nota riportata da Repubblica. Già dal primo, dunque, lasulle linee A e B potrebbe essere interrotta e i lavori sulla linea C sospesi per l’impossibilità di adeguare il servizio alle norme ...

Il crac di Roma Metropolitane: "Da aprile stop linee A, B e C"

Roma Metropolitane è a un passo dal fallimento. Altri due mesi di tempo, poi l'azienda che per conto del Comune si occupa della gestione delle grandi infrastrutture dei trasporti della capitale chiude ...

Roma Metropolitane è a un passo dal fallimento. Altri due mesi di tempo, poi l'azienda che per conto del Comune si occupa della gestione delle grandi infrastrutture dei trasporti della capitale chiude ...