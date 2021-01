Roberta è morta | è nel burrone Il ragazzo parla ma non confessa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Valentina Raffa Il fidanzato si presenta in caserma con padre e avvocato. Fa ritrovare il corpo della 17enne, ma non si accusa «Il corpo della mia fidanzata è in fondo a un». Pietro Morreale, viso pulito, che 19 anni non li dimostra affatto, si è presentato ieri mattina in caserma a Termini Imerese per fare questa dichiarazione. Lei, la 17enneSiragusa, mancava da casa dalla sera prima, e i genitori, non vedendola fare rientro, avevano sporto denuncia ai carabinieri e la procura per i minorenni era stata allertata. Era uscita con degli amici e con Pietro, malgrado la zona rossa, ed erano stati tutti insieme in una villetta nella zona Monte Rotondo a Monte San Calogero, a Caccamo (Palermo). Nulla faceva presagire l'immane tragedia che si era consumata, ma i genitori erano allarmati perchénon li ...