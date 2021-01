Pfizer e le sue sorelle Che cosa non ha fatto l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel mezzo di quella che, utilizzando un detto francese a proposito dell’inizio della Prima guerra mondiale, può essere chiamata una “drôle de crise”, è scoppiato anche il problema dei tempi e dei modi delle consegne del vaccinoe delle clausole, più o meno segrete, degli automatismi o meno delle penali in caso di ritardi. In una situazione in cui sono tutti contro tutti, la “rivelazione” di dette clausole è diventata una nuova pistola per sparare a un governo già moribondo e a una Commissione europea che da molti, a ragione e a torto, viene vista non solo come arcigna ma anche come poco competente. Il vostro chroniqueur non può essere tacciato di essere contiguo al prof. avv. Giuseppe Conte o al commissario straordinario per l’emergenza da lui nominato. È essenziale, però, di non fare di tutta l’erba un fascio e di evitare una coltre di nebbia in cui tutti i ...