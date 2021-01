Per il Pd il voto anticipato non è una minaccia ma un rischio concreto (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Il governo si prepara al momento della verità, con il voto sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede mercoledì alla Camera e successivamente al Senato. Per conoscere il timing dell'appuntamento di Palazzo Madama occorre, tuttavia, attendere la riunione dei capigruppo del Senato prevista per domani. La maggioranza, pur con molte difficoltà, è al lavoro per allargare il più possibile la base del governo. Fra i dem c'è la consapevolezza che per evitare il voto anticipato, unica alternativa a Giuseppe Conte, occorre creare una forte base programmatica fondata su poche ma chiare priorità. Lo spiega chiaramente il segretario Nicola Zingaretti intervenuto questa mattina a Radio immagina, organo ufficiale del Pd. Quella del Pd è "l'idea di un governo che guardi agli interessi nazionali, di stampo europeista con una agenda di ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Il governo si prepara al momento della verità, con ilsulla relazione del ministro Alfonso Bonafede mercoledì alla Camera e successivamente al Senato. Per conoscere il timing dell'appuntamento di Palazzo Madama occorre, tuttavia, attendere la riunione dei capigruppo del Senato prevista per domani. La maggioranza, pur con molte difficoltà, è al lavoro per allargare il più possibile la base del governo. Fra i dem c'è la consapevolezza che per evitare il, unica alternativa a Giuseppe Conte, occorre creare una forte base programmatica fondata su poche ma chiare priorità. Lo spiega chiaramente il segretario Nicola Zingaretti intervenuto questa mattina a Radio immagina, organo ufficiale del Pd. Quella del Pd è "l'idea di un governo che guardi agli interessi nazionali, di stampo europeista con una agenda di ...

NicolaPorro : Solo il #voto può porre fine alle restrizioni più assurde volute dal governo: c’è un pezzo d’Italia che non muore d… - Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - Tg3web : In Portogallo, alla vigilia del voto per le presidenziali di domani, si scatena sui social una bufera insolita. Pol… - domeniko73 : RT @jacopo_iacoboni: Conte sta pensando di dimettersi per tentare di restare in sella con un Conte ter e sfuggire al voto su Bonafede (mol… - DaniR64 : RT @Ste_Mazzu: Meno male che i media hanno pietà di noi e fanno di tutto per non farci realizzare che in caso di voto anticipato assai prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Per voto Governo: Marcucci, 'credo tutto Pd per voto non opportuno ma rischio c'è' Affaritaliani.it