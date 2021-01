Paragone: “Governo bullo con i cittadini, ma zimbello con Big Pharma” (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Gianluigi Paragone. Ho passato settimane e settimane, in aula come in tv come sulle colonne di questo giornale, a dire che avremmo pagato presto la segretezza sui contratti di acquisto dei vaccini. Ponevo la questione circa lo sbilanciamento negoziale (sfacciatamente a favore delle multinazionali); così come ponevo la questione della efficacia dei vaccini circa le mutazioni del virus (ormai sotto gli occhi di tutti) e la relativa piena validità del vaccino stesso. Ponevo la questione dei danni da vaccino e a quale parte sarebbe spettato il compito di indennizzare tali danni. E, in ultimo, ponevo la più importante delle questioni: la trasparenza dei contratti a favore dei parlamenti, poiché non è ammissibile che ai rappresentanti del popolo sia negata la possibilità di accesso ad un negozio giuridico così d’attualità. Questi temi li ho posti all’attenzione ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Gianluigi. Ho passato settimane e settimane, in aula come in tv come sulle colonne di questo giornale, a dire che avremmo pagato presto la segretezza sui contratti di acquisto dei vaccini. Ponevo la questione circa lo sbilanciamento negoziale (sfacciatamente a favore delle multinazionali); così come ponevo la questione della efficacia dei vaccini circa le mutazioni del virus (ormai sotto gli occhi di tutti) e la relativa piena validità del vaccino stesso. Ponevo la questione dei danni da vaccino e a quale parte sarebbe spettato il compito di indennizzare tali danni. E, in ultimo, ponevo la più importante delle questioni: la trasparenza dei contratti a favore dei parlamenti, poiché non è ammissibile che ai rappresentanti del popolo sia negata la possibilità di accesso ad un negozio giuridico così d’attualità. Questi temi li ho posti all’attenzione ...

suzukimaruti : @il_rintronauta nessuno ha detto che il paragone debba piacere. Ma è così che bisogna fare: guardare l'interesse co… - il_rintronauta : @suzukimaruti se mi dici che è per risparmiarci i fasci al governo, passi, se è per paragonarci a quelli, mi passa… - primo_papa : @Libero_official Siccome il 'se' introduce un periodo ipotetico si presuppone che #Paragone non ha nessuna certezza… - giulio55 : RT @vfeltri: Il mio amico Paragone dice di non essere tifoso di questo governo pur essendo stato eletto nel M5S. Non capisco più un cazzo. - vivinbaro : @Gegge06465308 @matteorenzi Paragone del tutto improponibile il tuo. Italia Viva era nel governo e Renzi ha fatto d… -