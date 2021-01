Ospite de ‘La Res Publica’ di giovedì 28 gennaio 2021 sarà il CAF Fenalca

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua l’appuntamento con ‘La Res, trasmissione in onda – e in diretta – online su Facebook (qui e qui) e YouTube (link).28, dalle ore 18.00, avremo il dott. Salvatore Filacchione (Direttore operativo Cafin studio e la dott.ssa Stefania Lamberti (Presidente Caf) in collegamento dalla sede Nazionale. L'articolo