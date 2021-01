OFFICE 365 : RUBATI GLI ACCESSI DI MIGLIAIA DI ACCOUNT – ECCO COME COMPRENDERE SE IL VOSTRO ACCOUNT E’ STATO COMPROMESSO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una campagna spam avrebbe sfruttato OFFICE 365 per rubare le credenziali di accesso di MIGLIAIA di ACCOUNT per diversi mesi nel corso del 2020. Nello specifico, tramite e-mail fraudolente gli ignari utenti erano stati invitati ad aprire un documento protetto che richiedeva di accedere al proprio ACCOUNT tramite una falsa schermata di log-in che simulava quella di OFFICE. Per questo vi consigliamo di cambiare password del VOSTRO ACCOUNT, in particolare per gli ACCOUNT aziendali. Sintomi di un ACCOUNT di posta elettronica Microsoft COMPROMESSO Gli utenti potrebbero notare e segnalare attività insolite nelle proprie cassette postali di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una campagna spam avrebbe sfruttato365 per rubare le credenziali di accesso didiper diversi mesi nel corso del 2020. Nello specifico, tramite e-mail fraudolente gli ignari utenti erano stati invitati ad aprire un documento protetto che richiedeva di accedere al propriotramite una falsa schermata di log-in che simulava quella di. Per questo vi consigliamo di cambiare password del, in particolare per gliaziendali. Sintomi di undi posta elettronica MicrosoftGli utenti potrebbero notare e segnalare attività insolite nelle proprie cassette postali di ...

L’adozione della piattaforma cloud Microsoft 365 si propone di migliorare la collaborazione e la produttività attraverso l’uniformazione di strumenti e l’accesso continuo alle funzionalità più recenti ...

