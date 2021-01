“Non vogliamo più vivere nei campi, basta buttare soldi nel piano rom”: la protesta delle famiglie in Campidoglio – Video (Di lunedì 25 gennaio 2021) “basta soldi buttati per noi, stop al piano Rom“, si legge su uno dei cartelli esposti stamattina in Piazza del campidoglio, da alcune decine di famiglie rom dei campi romani di via Candoni, Castel Romano e La Barbuta arrivati sotto la lupa capitolina per chiedere l’assegnazione di una casa popolare. A supportare la protesta l’Associazione 21 Luglio: “Per la prima volta sono i rom a dire alla città di Roma che i piani rom non servono”, spiega il presidente, Carlo Stasolla. “Si tratta di famiglie che hanno fatto regolare domanda di casa popolare senza alcuna corsia preferenziale e adesso chiedono lo sblocco delle assegnazioni ferme ormai da quasi un anno. Se si sbloccasse la graduatoria delle case popolari, molti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “buttati per noi, stop alRom“, si legge su uno dei cartelli esposti stamattina in Piazza deldoglio, da alcune decine dirom deiromani di via Candoni, Castel Romano e La Barbuta arrivati sotto la lupa capitolina per chiedere l’assegnazione di una casa popolare. A supportare lal’Associazione 21 Luglio: “Per la prima volta sono i rom a dire alla città di Roma che i piani rom non servono”, spiega il presidente, Carlo Stasolla. “Si tratta diche hanno fatto regolare domanda di casa popolare senza alcuna corsia preferenziale e adesso chiedono lo sbloccoassegnazioni ferme ormai da quasi un anno. Se si sbloccasse la graduatoriacase popolari, molti di ...

