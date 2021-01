Napoli | sequestrati 3200 capi di merce contraffatta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 46 anni, di origini senegalesi, è stato denunciato per ricettazione ed introduzione nello Stato di. L’uomo è stato trovato in possesso di questadai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella. Durante una perquisizione nella sua abitazione di Via Firenze, nei pressi di piazza Garibaldi. I militari hanno rinvenuto e sequestrato oltredi abbigliamento con marchi contraffatti. Sotto sequestro anche accessori, loghi di noti marchi della moda, una pressa, due macchine per cucire utilizzate per confezionare i prodotti e due pendrive nelle quali erano stipati centinaia di loghi digitali e grafiche da utilizzare per la contraffazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.