Live Non è la D’Urso, Guenda Goria e Filippo Nardi nessuna smentita: sono una coppia? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospiti a Live non è la D’Urso i due ex concorrenti del GF Vip non hanno smentito la presunta relazione Guenda Goria e Filippo Nardi sono stati ospiti ieri sera a Live non è la D’Urso e hanno risposto ad alcune domande sulla loro uscita. Al centro del gossip le foto di “Chi” che li ritraggono insieme mentre si baciano sulla guancia. Nel salotto di Barbara D’Urso si è quindi tornati a parlare della presunta coppia, dopo i vari chiarimenti e le scuse da parte di Nardi sempre a Live fatte a Guenda sulle offese lanciate alla madre, Maria Teresa Ruta, che attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip. “La verità è che ci siamo scambiati messaggi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospiti anon è lai due ex concorrenti del GF Vip non hanno smentito la presunta relazionestati ospiti ieri sera anon è lae hanno risposto ad alcune domande sulla loro uscita. Al centro del gossip le foto di “Chi” che li ritraggono insieme mentre si baciano sulla guancia. Nel salotto di Barbarasi è quindi tornati a parlare della presunta, dopo i vari chiarimenti e le scuse da parte disempre afatte asulle offese lanciate alla madre, Maria Teresa Ruta, che attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip. “La verità è che ci siamo scambiati messaggi ...

