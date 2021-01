L' appello del governatore agli infermieri in pensione | ' Cerchiamo personale per il Centro Alzheimer'

Corriere : Le dimissioni al Quirinale, poi l’appello ai partiti: la via del premier Conte per il governo «ter» - TizianaFerrario : Ho riflettuto dopo l'appello del #Papa ai giornalisti a consumare le suole e parlare con le persone.Non è tempo di… - marcotravaglio : Cari amici, ecco le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Roma che mi ha assolto dalla querela della… - CriVegan1 : RT @PrecariUnitiCNR: #Oggi #25gennaio ricorre l'#anniversario del sequestro del collega #GiulioRegeni. I #lavoratori #precari della #ricerc… - luca79ind : L'Unione Europea chiama all'appello i 4 giganti del tech | Hardware Upgrade -

Ultime Notizie dalla rete : appello del

Corriere della Sera

Continuano le indagini da parte del corpo forestale per risalire agli autori l'inqualificabile attentato incendiario subito da parte di ignoti la notte del 21 gennaio scorso che ha incenerito tre mezz ...Giulio Regeni, cosa sappiamo fino ad ora. Giulio Regeni è scomparso al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016: nove giorni dopo, il 3 febbraio, il suo cadavere è stato trovato in strada, abbandonato su ...