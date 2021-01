Lampard saluta il Chelsea | “E’ stato un privilegio allenare questo club Vado via con un rimpianto”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 26 gennaio 2021) L'ormai ex allenatore delFrankhato ildopo l'esonero avvenuto in giornata. Ecco il contenuto di un toccante post social dell'ex mister dei blues:IL SALUTO DIcaption id="attachment 1061179" align="alignnone" width="2337"(getty images)/caption"Èun enormee un onoreil. Unche èuna parte importante della mia vita per così tanto tempo. In primo luogo, vorrei ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto che ho ricevuto negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significa per me. Quando ho assuntoruolo ho capito la sfida che mi si ...