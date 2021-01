La scuola prova a ripartire: oggi tornano in classe 550 mila studenti. La mappa delle superiori: in quali regioni si torna in classe (Di lunedì 25 gennaio 2021) È quasi un anno ormai che presidi e studenti ballano il valzer delle chiusure e delle riaperture. Il popolo delle scuole superiori esce e rientra dalle classi a seconda del colore assegnato alla Regione, che può cambiare ogni 7 o 14 giorni in base ai dati sul Coronavirus. Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi e delle ragazze che chiedono di poter rientrare in sicurezza, e mentre continuano le battaglie (anche a colpi di Tar) di genitori e comitati che si battono contro lo spettro – sempre dietro l’angolo – della Dad, altri 550mila studenti tornano a scuola. La situazione attuale La Lombardia, da ieri in zona arancione, rimanda in ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) È quasi un anno ormai che presidi eballano il valzerchiusure eriaperture. Il popoloscuoleesce e rientra dalle classi a seconda del colore assegnato alla Regione, che può cambiare ogni 7 o 14 giorni in base ai dati sul Coronavirus. Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi eragazze che chiedono di poter rientrare in sicurezza, e mentre continuano le battaglie (anche a colpi di Tar) di genitori e comitati che si battono contro lo spettro – sempre dietro l’angolo – della Dad, altri 550. La situazione attuale La Lombardia, da ieri in zona arancione, rimanda in ...

