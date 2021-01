Il portiere del Newport da record: gol da 96 metri (Di lunedì 25 gennaio 2021) La rete da 96 metri di distanza di Tom King entra nel Guinness dei Primati: il portiere del Newport ha segnato direttamente su rinvio dal fondo Entra di diritto nel Guinness dei Primati Tom King, il portiere del club inglese Newport che, con un calcio di rinvio, ha segnato un gol clamoroso da 96,01 metri… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) La rete da 96di distanza di Tom King entra nel Guinness dei Primati: ildelha segnato direttamente su rinvio dal fondo Entra di diritto nel Guinness dei Primati Tom King, ildel club ingleseche, con un calcio di rinvio, ha segnato un gol clamoroso da 96,01… L'articolo Corriere Nazionale.

Mirante è ok, adesso insidia Lopez poi servirà il portiere del futuro

Galeone compie 80 anni: colui che lanciò Allegri e Gasperini da allenatore

Un compleanno davvero speciale per Giovanni Galeone, "il profeta" come veniva soprannominato amorevolmente dal pubblico di Pescara, che festeggia l'ambito traguardo degli 80 anni. Nel corso della sua ...

Ingaggiati un portiere e un attaccante

CHIASSO - Due nuovi innesti per il Chiasso. Si tratta di un portiere e di un attaccante. Il club di confine ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sport ...

