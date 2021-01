Graduatorie terza fascia ATA 2021, possibile rinvio data chiusura aggiornamento. Incontro ministero-sindacati (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' proseguito stamattina l'Incontro di informativa tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati sull'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' proseguito stamattina l'di informativa tra ildell'Istruzione e isull'dellediATA. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie terza Graduatorie terza fascia ATA: quando le assenze per maternità danno punteggio Orizzonte Scuola Graduatorie ATA terza fascia: prosegue il confronto sul rinnovo

Resta ancora aperto il nodo della definizione della tempistica del rinnovo. La FLC CGIL ha ribadito che queste pratiche seriali vanno spostate su altri centri amministrativi. Il MI si è impegnato ad a ...

