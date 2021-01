Giulio Regeni, il presidente Mattarella: “Vicini ai genitori che si battono per ottenere giustizia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica ricorda Giulio Regeni a cinque anni dal rapimento a Il Cairo Era il 25 gennaio del 2016 quando all’ambasciata italiana del Cairo è arrivata la denuncia di scomparsa: “È scomparso un giovane ricercatore italiano”. Da quel momento si è aperto un vortice attorno alla verità tra silenzio, bugie e depistaggi. Grazie alla determinazione dei suoi genitori, si continua a cercare la verità sulla morte del ricercatore friulano, Giulio Regeni, facendo fallire l’intento egiziano di far dimenticare il caso. Oggi a distanza di cinque anni dal rapimento di Giulio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda con queste parole: «Sono trascorsi cinque anni dal rapimento a Il Cairo di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildella Repubblica ricordaa cinque anni dal rapimento a Il Cairo Era il 25 gennaio del 2016 quando all’ambasciata italiana del Cairo è arrivata la denuncia di scomparsa: “È scomparso un giovane ricercatore italiano”. Da quel momento si è aperto un vortice attorno alla verità tra silenzio, bugie e depistaggi. Grazie alla determinazione dei suoi, si continua a cercare la verità sulla morte del ricercatore friulano,, facendo fallire l’intento egiziano di far dimenticare il caso. Oggi a distanza di cinque anni dal rapimento di, ildella Repubblica, Sergio, lo ricorda con queste parole: «Sono trascorsi cinque anni dal rapimento a Il Cairo di ...

