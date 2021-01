GF VIP | Stefania Orlando spiazzata da Andrea Roncato | Signorini interviene e fa chiarezza

Leggi su instanews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un momento molto difficile di una settimana molto complicata per. Tutti con il fiato sospeso per lei molto amata dai fan. Le affermazioni dia Live non è la d’Urso sono state davvero molto forti ed hanno sortito un effetto molto “d’impatto” nei confronti della bellache mai avrebbe voluto parlarne. Era una bellissima amicizia quella nata fra di loro dopo la storia finita nel 1999, dopo appena due anni di matrimonio, secondo quanto detto dallaaveva avuto una reazione molto forte nei giorni scorsi dopo aver pianto durante lo scorso appuntamento. Il video di lei che voleva uscire dalla casa con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che cercavano di trattenerla si è diffuso in tutto il web nel ...