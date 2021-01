Gestione pandemia, olandesi devastano il centro di Amsterdam. Rutte: “Inaccettabile violenza criminale” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il centro di Amsterdam devastato dalla furia violenta dei manifestanti. Negozi saccheggiati, auto e vetrine distRutte, incendi. Scene di guerriglia urbana durate molte ore, nella giornata di ieri e ancora durante la notte, alimentate dall'esasperazione per la Gestione della pandemia da parte del governo olandese. E oltre 240 arresti da parte delle forze dell'ordine, ad anticipare la durissima reazione del primo ministro Mark Rutte, che oggi ha definito le proteste "inaccettabili". "Questa è violenza criminale, non una protesta. E dunque la tratteremo come tale", ha affermato. La polizia è intervenuta con cannoni ad acqua, in assetto antisommossa, con l'ausilio di cani e personale a cavallo per disperdere la folla, dopo che le proteste si sono fatte ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildidevastato dalla furia violenta dei manifestanti. Negozi saccheggiati, auto e vetrine dist, incendi. Scene di guerriglia urbana durate molte ore, nella giornata di ieri e ancora durante la notte, alimentate dall'esasperazione per ladellada parte del governo olandese. E oltre 240 arresti da parte delle forze dell'ordine, ad anticipare la durissima reazione del primo ministro Mark, che oggi ha definito le proteste "inaccettabili". "Questa è, non una protesta. E dunque la tratteremo come tale", ha affermato. La polizia è intervenuta con cannoni ad acqua, in assetto antisommossa, con l'ausilio di cani e personale a cavallo per disperdere la folla, dopo che le proteste si sono fatte ...

