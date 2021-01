Fa morire due pazienti Covid dando farmaci sbagliati e nasconde le prove: arrestato medico bresciano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo i PM il medico del bresciano avrebbe iniettato nei pazienti un farmaco utilizzato per le operazioni d’intubazione che, utilizzato in quantità eccessive, potrebbe indurre alla morte. Il trattamento non era stato riportato nella cartella clinica dei pazienti Ha somministrato intenzionalmente farmaci che provocano un effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due pazienti ricoverati per Covid: sono queste le accuse mosse nei confronti di un medico del pronto soccorso del bresciano, responsabile secondo i PM del duplice omicidio, e per questo motivo arrestato. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ordinata dal GIP del Tribunale ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo i PM ildelavrebbe iniettato neiun farmaco utilizzato per le operazioni d’intubazione che, utilizzato in quantità eccessive, potrebbe indurre alla morte. Il trattamento non era stato riportato nella cartella clinica deiHa somministrato intenzionalmenteche provocano un effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di duericoverati per: sono queste le accuse mosse nei confronti di undel pronto soccorso del, responsabile secondo i PM del duplice omicidio, e per questo motivo. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ordinata dal GIP del Tribunale ...

