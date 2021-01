Emma: “Io single, ma pronta all’amore” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Emma Marrone è single, felice ma pronta ad accogliere l’amore. “Se arriva, questo è il momento giusto”, afferma la cantante, ospite di “Verissimo” assieme alla collega e amica Alessandra Amoroso per presentare il singolo che hanno realizzato insieme, “Pezzo di cuore”. “Ho amato molto nella vita ma mi sono resa conto che è farsi amare che è piu complicato, se dovesse arrivare oggi l’amore, sarei piu brava nel farmi amare”, prosegue l’ex giudice di “X Factor” che poi scherza guardando la telecamera: “Se arriva sono qua, ti aspetto”. Emma e Alessandra parlano poi anche della loro grande amicizia e di quanto siano unite: “Ci supportiamo da sempre”, assicurano le due artiste salentine. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021)Marrone è, felice maad accogliere l’amore. “Se arriva, questo è il momento giusto”, afferma la cantante, ospite di “Verissimo” assieme alla collega e amica Alessandra Amoroso per presentare il singolo che hanno realizzato insieme, “Pezzo di cuore”. “Ho amato molto nella vita ma mi sono resa conto che è farsi amare che è piu complicato, se dovesse arrivare oggi l’amore, sarei piu brava nel farmi amare”, prosegue l’ex giudice di “X Factor” che poi scherza guardando la telecamera: “Se arriva sono qua, ti aspetto”.e Alessandra parlano poi anche della loro grande amicizia e di quanto siano unite: “Ci supportiamo da sempre”, assicurano le due artiste salentine.

