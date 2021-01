Doping | la Rusada non presenterà altri ricorsi dopo la riduzione della squalifica del Tas

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La, l’Agenzia antirussa, ha deciso di non presentare alcun ricorso contro la decisione adottata lo scorso dicembre dal Tas di Losanna, che ha ridotto la sanzione inflitta dalla Wada da quattro a due anni, in modo tale da consentire agli atleti russi di prendere parte ai Giochi e ai Mondiali fino al 16 dicembre 2022 solo come neutrali se provassero di non essere coinvolti in azioni fraudolente. Laha apprezzato il fatto che “è stata rifiutata la richiestaWada di sanzionare collettivamente atleti innocenti, che non dovrebbero mai essere ritenuti responsabili per le azioni di pochi. Laconsidera questo capitolo chiuso ed è determinata a lavorare assieme alla Wada per il suo pieno reintegro“. SportFace.