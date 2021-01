Covid, nel 2020 è andato perso l’8,8% delle ore lavorative globali (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – La crisi provocata dalla pandemia ha fatto perdere l’8,8% delle ore lavorative a livello globale durante il 2020, rispetto al 2019. Questo calo è pari a 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno e circa quattro volte maggiore quello sperimentato durante la crisi finanziaria globale del 2009. I dati sono stati diffusi oggi dall‘ILO, l’International Labor Organization dell’ONU, in un aggiornamento della sua analisi periodica sulle conseguenze del Covid 19 sull’occupazione. Le ore lavorative perse sono spiegate dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla perdita del posto, che hanno interessato 114 milioni di persone, e si traducono prevalentemente in una impennata dell’inattività, che rappresenta il 71% delle ore perse e l’equivalente di 81 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – La crisi provocata dalla pandemia ha fatto perdere l’8,8%orea livello globale durante il, rispetto al 2019. Questo calo è pari a 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno e circa quattro volte maggiore quello sperimentato durante la crisi finanziaria globale del 2009. I dati sono stati diffusi oggi dall‘ILO, l’International Labor Organization dell’ONU, in un aggiornamento della sua analisi periodica sulle conseguenze del19 sull’occupazione. Le oreperse sono spiegate dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla perdita del posto, che hanno interessato 114 milioni dine, e si traducono prevalentemente in una impennata dell’inattività, che rappresenta il 71%ore perse e l’equivalente di 81 milioni di ...

