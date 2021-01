TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'nostra email non rettifica, vera notizia è chiarire algoritmo Iss'... - MassimoCocuzza2 : RT @Lanf040264: #Fontana: 'Non rinunciamo al ricorso al Tar, vogliamo verita' dei fatti'. La verità dei fatti è che la #Lombardia ha invia… - giu33liana : RT @giu33liana: @MPSkino @FontanaPres #FacciamoRete #Coronavirus #COVID19 Non sigillando SUBITO nel 2020 le province di #Bergamo e #Bresc… - LorenzPardini : Commenti sull'errata #zonarossa in #lombardia? #fontana #regionelombardia #press #news #Covid_19 #covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

Argomentando, Fontana riprende la questione della mail della Regione, dove, dice, "la direzione Welfare si limita a rispondere a una richiesta di chiarimento avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità ...ROME, JAN 25 - Italy's governors belonging to the right-wing League party on Monday made a joint appeal for the way regions are classified in the tiered system of COVID-19-linked restrictions to be "i ...