Conte si dimette già oggi: verso un governo di salvezza nazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) I grillini sono all'angolo. Hanno provato ad imbarcare chiunque pur di rimanere incollati alla poltrona, ma l'operazione non è riuscita. A questo punto il premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dimettersi. È quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. I dem hanno messo in guardia Conte, Casalino e i grillini sui rischi di andare in Aula per la relazione del ministro Alfonso Bonafede sull'amministrazione della giustizia e sul fatto che il governo ne uscirebbe sconfitto visto che ad ora i numeri non ci sono. Avanza l'ipotesi di un governo di salvezza nazionale. "Nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei ...

