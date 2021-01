Conte preannuncia le dimissioni, si punta al 'ter' (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Si riunirà martedì mattina alle 9 il Consiglio dei ministri, nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le dimissioni. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' una nota di palazzo Chigi ad ufficializzare i prossimi passaggi della crisi di governo, confermando la decisione assunta dal premier di rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Una settimana dopo la fiducia Dopo una giornata in cui le indiscrezioni davano per imminente una 'mossa' del premier che, secondo fonti di maggioranza, sarebbe salito al Colle già in serata, arriva l'ufficialità: la crisi formale, con tanto di dimissioni, si apre martedì mattina, dopo che solo una settimana fa il governo, nonostante l'addio di Italia viva, aveva incassato ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Si riunirà martedì mattina alle 9 il Consiglio dei ministri, nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' una nota di palazzo Chigi ad ufficializzare i prossimi passaggi della crisi di governo, confermando la decisione assunta dal premier di rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Una settimana dopo la fiducia Dopo una giornata in cui le indiscrezioni davano per imminente una 'mossa' del premier che, secondo fonti di maggioranza, sarebbe salito al Colle già in serata, arriva l'ufficialità: la crisi formale, con tanto di, si apre martedì mattina, dopo che solo una settimana fa il governo, nonostante l'addio di Italia viva, aveva incassato ...

