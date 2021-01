Cinque anni fa l’omicidio di Giulio Regeni Oggi l’Europa prova ad alzare la voce contro l’Egitto | senza decidere nulla

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Non ci sarà nessuna conclusione. Nessuna decisione., al Consiglio degli esteri europeo si discuterà d’Egitto e di diritti umani. Si parlerà di al-Sisi, del suo regime, delle novità sul caso di, della sempre più lunga detenzione dell’attivista Patrick Zaki. Ma non ci sarà nessuna delibera. Ed è proprio Bruxelles a dirlo. Insomma tutte le delegazioni, in particolare quella italiana, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, esprimeranno le loro preoccupazioni sul regime del presidente egiziano. E per l’Ue non poteva esserci giornata più simbolica per affrontare la deteriorante situazione dei diritti umani in Egitto. Già, perché il 25 gennaio ricorrono i 10dalle proteste di piazza Tahrir, la miccia che diede il via alla rivoluzione che depose Mubarak, al potere da più di 30 ...