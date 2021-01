Bce, Panetta: Covid aumenta rischi di divario ricchi - poveri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Accentuate fragilità economiche e ambientali. Shock Covid ha compresso spesa e investimenti Da Davos dove seppur on line si è aperto il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Accentuate fragilità economiche e ambientali. Shockha compresso spesa e investimenti Da Davos dove seppur on line si è aperto il ...

Noovyis : (Panetta (Bce): “Con Covid aumenta la distanza tra ricchi e poveri. Recovery plan può trasformare crisi in occasion… - TV7Benevento : Bce: Panetta, 'avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica' (2)... - TV7Benevento : Bce: Panetta, 'avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica'... - andreadortenzio : Recovery: Panetta, è occasione unica, farne uso accorto #bce - Ultima Ora - ANSA - TV7Benevento : Coronavirus: Panetta (Bce), 'accentua fragilità, rischio più divario tra ricchi e poveri'... -