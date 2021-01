Autostrada A1: chiuso per una notte casello di Firenze sud (verso Roma) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione disud, in entrata

