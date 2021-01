Asamoah: il Cagliari lo sta aspettando (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex Juventus e Inter sta per arrivare alla corte di Giullini. Basterà Asamoah per la salvezza? Asamoah è l’acquisto giusto? Il Cagliari, come sappiamo, non sta passando un periodo proprio roseo. La vittoria manca da dodici gare, gli ultimi tre punti risalgano al sette novembre con la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. Di Francesco, dopo la gara persa col Benevento, aveva chiaramente detto che la squadra urgeva di innesti per poter avere più ricambi. Dunque l’ingaggio di Asamoah arriva al momento giusto. Il ghanese porterebbe esperienza e anche soluzioni tattiche, dato che si tratta di un giocatore polivalente, capace di coprire più ruoli. Può giocare come terzino, esterno di centrocampo, centrale di metà campo oppure in una zona più avanzata. Gli acquisti di Nainggolan e Duncan sembrano però chiudere ad un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex Juventus e Inter sta per arrivare alla corte di Giullini. Basteràper la salvezza?è l’acquisto giusto? Il, come sappiamo, non sta passando un periodo proprio roseo. La vittoria manca da dodici gare, gli ultimi tre punti risalgano al sette novembre con la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. Di Francesco, dopo la gara persa col Benevento, aveva chiaramente detto che la squadra urgeva di innesti per poter avere più ricambi. Dunque l’ingaggio diarriva al momento giusto. Il ghanese porterebbe esperienza e anche soluzioni tattiche, dato che si tratta di un giocatore polivalente, capace di coprire più ruoli. Può giocare come terzino, esterno di centrocampo, centrale di metà campo oppure in una zona più avanzata. Gli acquisti di Nainggolan e Duncan sembrano però chiudere ad un ...

DiMarzio : Oggi #Asamoah, ieri #Nainggolan e #Godin. #Cagliari, sempre più un #calciomercato a tinte nerazzurre - DiMarzio : A #Cagliari ha giocato la prima partita in Italia, adesso è vicinissimo al ritorno in Sardegna: #Asamoah può chiude… - SkySport : Cagliari, contatti in corso per Asamoah: può arrivare da svincolato nei prossimi giorni - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ?#Cagliari, fatta per #Asamoah ??Il ghanese ex #Inter atteso per le visite mediche, i dettagli #SerieA -