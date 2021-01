“Addio Ale” Tradito dal cuore in sella alla sua bici | aveva 43 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi dei soccorritori e degli automobilisti in transito in quella strada. Stava pedalando nell’Alta Padovana insuacletta quando è stato colto da malore. Alessandro Marcon è stato immediatamente trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto in ospedale. A provocare la morte dell’uomo, 43e molto conosciuto in città sarebbe stato un arresto cardiaco: il ciclista è caduto a ridosso di un fossato in località Silvelle a Piombino Dese. Ad accorgersi dell’uomo a terra privo di sensi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l’rme: sul posto sono accorsi l’ambulanza e l’elisoccorso di Treviso e i carabinieri da Cittadella. Continua dopo la foto Le operazioni ri rianimazione sul posto, scrive il ...