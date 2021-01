VIDEO Bolshunov squalificato | colluttazione con i finlandesi nello sci di fondo Cosa è successo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) HIGHLIGHTS STAFFETTA MASCHILE SCI DIUna brutta immagine quella che regala oggi il russo Alexanderal termine della staffetta maschile dello sci di: a Lahti, in Finlandia, il padrone di casa Joni Maeki lo chiude in volata, e, come si vede dalle immagini della FIS, il russo tenta già di colpirlo con il bastoncino nel rettilineo d’arrivo, ma non vi riesce. Quello che la FIS non fa vedere negli highlights però, sono le immagini che potete vedere qui sotto: dopo il traguardo volontariamente il russo travolge e manda al tappeto il finlandese. Nel frattempoviene attorniato dai compagni di squadra che lo riportano alla calma, ma ormai la frittata è fatta. Passano pochi minuti ed arriva l’inevitabile squalifica. LA SPINTA DOPO IL TRAGUARDO Foto: LaPresse