Sunday Times: Benitez potrebbe tornare in Italia (Di domenica 24 gennaio 2021) Sapere che Rafa Benitez è di nuovo sul mercato, dopo il suo addio al Dalian, ha smosso gli appetiti. Secondo quanto riporta il Sunday Times infatti il tecnico spagnolo potrebbe rientrare nelle preferenze della Roma qualora si decidesse di abbandonare Fonseca. Il quotidiano britannico precisa però che Benitez non sarebbe così entusiasta della possibilità di subentrare alla guida dei giallorossi in una situazione così delicata Il tabloid inglese però si spinge oltre, ipotizzando anche un possibile ritorno di Rafa sulla panchina del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Sapere che Rafaè di nuovo sul mercato, dopo il suo addio al Dalian, ha smosso gli appetiti. Secondo quanto riporta ilinfatti il tecnico spagnolorientrare nelle preferenze della Roma qualora si decidesse di abbandonare Fonseca. Il quotidiano britannico precisa però chenon sarebbe così entusiasta della possibilità di subentrare alla guida dei giallorossi in una situazione così delicata Il tabloid inglese però si spinge oltre, ipotizzando anche un possibile ritorno di Rafa sulla panchina del Napoli. L'articolo ilNapolista.

Emergere tra due che si chiamano Nicole Kidman e Hugh Grant non è male per cominciare una carriera internazionale, il Sunday Times le ha dedicato un ritratto ...

"Il Napoli pensa al ritorno di Benitez", clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra

Dall'Inghilterra rilanciano una clamorosa indiscrezioni in merito ad un possibile ritorno all'ombra del Vesuvio di Rafa Benitez (ipotesi però davvero molto difficile).

